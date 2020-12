Mercato, Nainggolan verso il ritorno al Cagliari (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quel ritorno, sfumato nella sessione estiva di calcioMercato, si sta per concretizzare in queste ore: i rossoblù infatti stanno lavorando agli ultimi dettagli per l'acquisto in prestito del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quel, sfumato nella sessione estiva di calcio, si sta per concretizzare in queste ore: i rossoblù infatti stanno lavorando agli ultimi dettagli per l'acquisto in prestito del ...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicinissimo il ritorno di #Nainggolan al #Cagliari: prestito secco - MatteoBarzaghi : Nainggolan al Cagliari. Prestito secco. Intanto ad Appiano incontro Zhang-Conte-dirigenza per definire le linee del… - NonFarcela : @annaperply Un allenatore ha colpe sul mercato in entrata se sceglie giocatori non funzionali o non al livello dell… - fefodero : Chiariamo le “colpe” delle rispettive parti per le 3 questioni di mercato dell’#Inter: #Nainggolan 80% giocatore 10… -