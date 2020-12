Meloni propone la sfiducia a Conte | gelo della Lega | silenzio del Cav

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Non credo alla buona fede di Renzi e alla reale volontà di aprire una crisi di governo ma sareinta di sbagliarmi. Propongo a chi realmente voglia, come noi, mandare a casa definitivamente il governo, e comunque a tutto il centrodestra, di presentare una mozione dial presidente del consiglio e all’intero governo”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Così vedremo, ancora una volta, chi vuole mantenere in vita l’attuale esecutivo (o al massimo puntare a un rimpastino), con tutti i gravissimi danni che sta arrecando agli italiani e chi invece vuole mandarlo veramente a casa”., ha aggiunto. La proposta non è stata accolta con particolare entusiasmo dagli alleati. “In questo momento, l’unico che sarebbe beneficiato da una mozione diè proprio ...