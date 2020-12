Melissa Satta, tuona contro Gabriele Parpiglia: passa ad azioni legali (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Melissa Satta, Fonte foto: Instagram (@MelissaSatta)Melissa Satta smentisce pubblicamente quanto sotto scritto, la notizia che abbiamo ripreso dal settimanale Chi non ha alcun fondamento nella realtà. Lo spiega in una serie di storie su Instagram la Satta, che smentisce pubblicamente il flirt che le è stato attribuito sulle pagine del noto settimanale. Di seguito alcun stralci dell’intervento dell’ex velina. “Il signor Gabriele Parpiglia, questo signore che si fa chiamare giornalista ma che secondo me non lo è, ha scritto che ho un flirt con un signore, con un uomo che non conosco” tuona così Melissa Satta, non nascondendo il dolore e la rabbia che sta provando in questo momento. ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020), Fonte foto: Instagram (@smentisce pubblicamente quanto sotto scritto, la notizia che abbiamo ripreso dal settimanale Chi non ha alcun fondamento nella realtà. Lo spiega in una serie di storie su Instagram la, che smentisce pubblicamente il flirt che le è stato attribuito sulle pagine del noto settimanale. Di seguito alcun stralci dell’intervento dell’ex velina. “Il signor, questo signore che si fa chiamare giornalista ma che secondo me non lo è, ha scritto che ho un flirt con un signore, con un uomo che non conosco”così, non nascondendo il dolore e la rabbia che sta provando in questo momento. ...

