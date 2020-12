Melissa Satta si è fidanzata: dopo il naufragio del matrimonio con Boateng, ecco il fortunato (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sul numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 30 dicembre, è presente un articolo inerente Melissa Satta e il fatto che pare si sia fidanzata. Da poco è trapelata la notizia secondo cui il matrimonio con Kevin Prince Boateng sia giunto al termine e la donna sembra essersi già rifatta una vita. Ma chi sarà il fortunato? L’uomo in questione è Matteo Rivetti, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del marchio Stone Island. Ad ogni modo, tra l’imprenditore e l’ex velina di Striscia la notizia pare che ci siano non pochi paletti. Vediamo tutto quello che è emerso dal magazine di Alfonso Signorini. Chi è il nuovo fidanzato di Melissa Satta e come si sono conosciuti dopo aver annunciato la rottura definitiva con ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sul numero del magazine Chi, in edicola da oggi, mercoledì 30 dicembre, è presente un articolo inerentee il fatto che pare si sia. Da poco è trapelata la notizia secondo cui ilcon Kevin Princesia giunto al termine e la donna sembra essersi già rifatta una vita. Ma chi sarà il? L’uomo in questione è Matteo Rivetti, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del marchio Stone Island. Ad ogni modo, tra l’imprenditore e l’ex velina di Striscia la notizia pare che ci siano non pochi paletti. Vediamo tutto quello che è emerso dal magazine di Alfonso Signorini. Chi è il nuovo fidanzato die come si sono conosciutiaver annunciato la rottura definitiva con ...

