Melissa Satta, ritrova l’amore: ma non è come riportato dal settimanale (FOTO) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il rapporto tra Melissa Satta e il marito Kevin Prince Boateng è ufficialmente terminato da pochi giorni ma la showgirl sarebbe già capitolata tra le braccia di un altro uomo. Le voci circolate sui siti di gossip e pubblicate sul settimanale Chi non sono corrette. A fare breccia nel cuore della showgirl non è Matteo Rivetti L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il rapporto trae il marito Kevin Prince Boateng è ufficialmente terminato da pochi giorni ma la showgirl sarebbe già capitolata tra le braccia di un altro uomo. Le voci circolate sui siti di gossip e pubblicate sulChi non sono corrette. A fare breccia nel cuore della showgirl non è Matteo Rivetti L'articolo proviene da Leggilo.org.

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta dimentica Boateng, per lei un nuovo amore in vista #MelissaSatta - zazoomblog : Melissa Satta nuovo amore dopo Boateng: svelato chi è - #Melissa #Satta #nuovo #amore - zazoomblog : Melissa Satta l’addio a Boateng prima di Natale e il nuovo compagno: “Stavolta vuole…” - #Melissa #Satta #l’addio… - MediasetTgcom24 : Melissa Satta dimentica Boateng, per lei un nuovo amore in vista #MelissaSatta - IsaeChia : #MelissaSatta, il settimanale ‘#Chi’ svela l’identità del suo nuovo compagno dopo la fine del matrimonio con… -