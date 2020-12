Melissa Satta | il settimanale ‘Chi’ svela l’identità del suo nuovo compagno dopo la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il rapporto tra la showgirle il calciatoreè stato molto travagliato negli ultimi mesi. Se in estate si era già parlato di crisi di coppia, l’arrivo dell’autunno sembrava invece aver portato pace nella relazione. In realtà così non è stato, in quanto alcuni giorni faaveva annunciato via social la definitiva rottura con. IlChi ha, però, giàto il nome della presunta nuova fiamma della. Si tratterebbe di Matteo Rivetti, conosciuto in una delle cene della showgirl con gli amici Renzo Rosso e Arianna Alessi: Proprio durante una delle cene insieme con loro ha conosciuto quello che oggi è il suo. Ve ...