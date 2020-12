Melissa Satta ha già un nuovo partner | ecco chi ha “sostituito” Boateng

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nemmeno il tempo di annunciare la separazione con Kevin Princee sul web è già comparso il nome del presuntofidanzato di. La rivelazione è di Chi Magazine, ripresa anche da Caffeina Magazine. Stando alla fonte, infatti, lasarebbe già legata sentimentalmente a Matteo Rivetti, figlio di Carlo Rivetti, ex proprietario del marchio Stone Island appena acquistato per un milione e mezzo di euro dall’amministratore delegato di Moncler, Remo Ruffini. Secondo quanto riportato da Alfonso Signorini, l’ex coppia avrebbe deciso di rendere pubblica la separazione proprio perchèavrebbe già intrapreso questa nuova relazione con Matteo Rivetti. In questo modo, laè riuscita ad evitare l’assalto dei giornali di ...