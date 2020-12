Melissa Satta fidanzata dopo Boateng? Chi è il nuovo amore in vista… (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A poco più di una settimana fa risaliva l’annuncio ufficiale della rottura tra Melissa Satta e Boateng. A distanza di alcuni giorni da quel post Instagram, nel quale ha rivelato tutta la verità, la showgirl sembrerebbe essere passata oltre. Pare infatti che la 34enne abbia una nuova fiamma. A riportare l’indiscrezione il settimanale Chi di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 30 dicembre 2020) A poco più di una settimana fa risaliva l’annuncio ufficiale della rottura tra. A distanza di alcuni giorni da quel post Instagram, nel quale ha rivelato tutta la verità, la showgirl sembrerebbe essere passata oltre. Pare infatti che la 34enne abbia una nuova fiamma. A riportare l’indiscrezione il settimanale Chi di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

DonnaGlamour : Melissa Satta dimentica Boateng: nuovo amore in vista? - Notiziedi_it : “Ecco chi è il nuovo compagno di Melissa Satta dopo l’addio a Boateng” - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Melissa Satta dimentica Boateng, per lei un nuovo amore in vista #MelissaSatta - zazoomblog : Melissa Satta nuovo amore dopo Boateng: svelato chi è - #Melissa #Satta #nuovo #amore - zazoomblog : Melissa Satta l’addio a Boateng prima di Natale e il nuovo compagno: “Stavolta vuole…” - #Melissa #Satta #l’addio… -