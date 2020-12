Meghan Markle e Harry: nel primo podcast, Archie parla e ruba la scena a mamma e papà (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È arrivato il primo podcast di Meghan Markle e Harry. Il primo post accordo milionario con Spotify. Attesissimo. E, sorpresa, il protagonista è Archie. Il gran finale è tutto suo: Archie parla al microfono di Archewell Audio. Le sue prime parole in pubblico, con un accento così californiano… Il podcast potete ascoltarlo qui sopra. È quello del debutto, dopo quello di presentazione che vi avevamo raccontato qui. Quello in cui dicevano: Ciao, io sono Meghan. E io sono Harry. Più o meno… E lei prendeva teneramente in giro l’accento Brit del marito… Meghan Markle (39 anni), Harry (36) e Archie Harrison (19 mesi) in uno ... Leggi su amica (Di mercoledì 30 dicembre 2020) È arrivato ildi. Ilpost accordo milionario con Spotify. Attesissimo. E, sorpresa, il protagonista è. Il gran finale è tutto suo:al microfono di Archewell Audio. Le sue prime parole in pubblico, con un accento così californiano… Ilpotete ascoltarlo qui sopra. È quello del debutto, dopo quello di presentazione che vi avevamo raccontato qui. Quello in cui dicevano: Ciao, io sono. E io sono. Più o meno… E lei prendeva teneramente in giro l’accento Brit del marito…(39 anni),(36) eHarrison (19 mesi) in uno ...

