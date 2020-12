Maurizio Costanzo ritorna sulla polemica di Bolle | “Meglio essere chiari”

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)Costano torna a parlare di Robertoe della sua esibizione registrata, smascherata poi da Striscia la Notizia. Ecco le sue parole Fonte foto: Getty Images / FacebookCome sappiamo,cura una rubrica sul settimanale Nuovo, in cui commenta i principali protagonisti e fatti della tv italiana. Dopo innumerevoli anni di esperienza da giornalista e da personaggio tv, il suo è sempre un parere pacato ed autorevole riguardo moltissimi argomenti. Il giornalista, questa volta, ha avuto modo di commentare un episodio che è costato a Robertonumerose critiche. Infatti, in occasione della prima della Scala, è andato in onda su Rai 1 lo spettacolo A riveder le stelle, condotto da Milly Carlucci e che prevedeva alcune esibizioni dei più grandi artisti ...