Maurizio Costanzo contro Roberto Bolle | «Con il pubblico bisogna sempre essere sinceri | non sarebbe …”

Leggi su baritalianews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Qualche settimana fa Striscia la notizia ha rivelato che il balletto diospacciato come prima tv era, in realtà già andato in onda. Da qui la consegna del Tapiro da parte di Valerio Staffelli ae l’incidente capitata a Staffelli per il qualeha polemizzato. Ma a andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Striscia la notizia consegna il Tapiro d’oro aStriscia la notizia con il suo storico inviato, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro ama durante la consegna, poichéè fuggito via a bordo di un’auto, inavvertitamente una ruota dell’auto è salita sul piede di Staffelli facendogli molto male....