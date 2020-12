Matteo Renzi: "Governo decida che fare da grande, non saremo complici dello spreco" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Diremo sì anche oggi, ma assegniamo al Governo la responsabilità di decidere cosa fare da grandi. Siamo stati partner, pronti a lavorare insieme su un percorso. Ma non saremo mai complici del più grande spreco di denaro della storia repubblicana. Ora la palla passa al Governo”. Lo dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo al Senato sulla legge di bilancio. “Oggi abbiamo ascoltato parole definitive di un collega, Zanda. Leggetelo - ha proseguito Renzi - Ci etichettano come irresponsabili e pierini ma dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che ora rischia di essere messa a dura prova. Se il Governo gialloverde approva la legge elettorale in 48 ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Diremo sì anche oggi, ma assegniamo alla responsabilità di decidere cosada grandi. Siamo stati partner, pronti a lavorare insieme su un percorso. Ma nonmaidel piùdi denaro della storia repubblicana. Ora la palla passa al”. Lo dice il leader di Italia Viva,, intervenendo al Senato sulla legge di bilancio. “Oggi abbiamo ascoltato parole definitive di un collega, Zanda. Leggetelo - ha proseguito- Ci etichettano come irresponsabili e pierini ma dal rispetto delle forme democratiche deriva una credibilità delle istituzioni che ora rischia di essere messa a dura prova. Se ilgialloverde approva la legge elettorale in 48 ...

