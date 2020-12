Master Cross Selle SMP | a San Fior podio sfiorato per Chiara Teocchi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Si è concluso con un quarto posto il 2020 di. La 24enne di Ponteranica ha preso il via del Trofeo Città di San, valido come seconda prova delSMP, sando ilnella prova femminile. Pronta a vestire a partire dal 2021 la maglia del Team Trinity Racing, la portacolori dell’Esercito si è battuta su un percorso reso ancor più difficile dal fango terminando con 2’52” di ritardo dalla campionessa italiana Eva Lechner (StarCasinò CX Team) Giornata sfortunata per Lucia Bramati (StarCasinò CX Team) che non è riuscita a completare la gara a causa di un problema meccanico, mentre Katia Moro e Marta Zanga hanno terminato la competizione veneta nelle retrovie. L'articolo BergamoNews.