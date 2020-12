Martedì 29 Dicembre 2020 – 288ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)Ora inizio: 09:33 Con 149 voti favorevoli, 117 contrari e un astenuto, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 2045, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 150, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Il capo I del decreto-legge reca misure temporanee (fino all’11 novembre 2022) tese alla prosecuzione e all’integrazione della gestione commissariale del Servizio sanitario della regione Calabria; il capo II detta norme transitorie sul rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Nelladi ieri si è svolta la discussione generale. Oggi, in replica, la relatrice, sen. Castellone (M5S), ha ricordato che, sebbene la ...