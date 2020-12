Mario Monti, legnata a Conte: “Non è chiaro che visione hai dell’Italia” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Dopo due governi, non a tutti è chiara la visione che Conte ha dell’Italia”. Parole quelle di Mario Monti rilasciate al “Corriere della Sera”, che entrano nella carne viva di un esecutivo in piena crisi. Se anche il senatore a vita ed ex premier, uomo dell’establishment, prende le distanze da Conte, è una notizia. Nelle vesti di consigliere, l’ex primo ministro mai votato dagli italiani discetta sulle voci della nascita di un possibile partito del premier . “Non so se questa ipotesi sia nella sua mente, né se sia in sé ragionevole. Certo la rendono ‘ragionevole’ di fatto tutti quei politici e commentatori che su di essa appunto ragionano, con un misto di curiosità morbosa e di consigli non richiesti”. Sibillino ma chiaro. Monti molla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Dopo due governi, non a tutti è chiara lacheha”. Parole quelle dirilasciate al “Corriere della Sera”, che entrano nella carne viva di un esecutivo in piena crisi. Se anche il senatore a vita ed ex premier, uomo dell’establishment, prende le distanze da, è una notizia. Nelle vesti di consigliere, l’ex primo ministro mai votato dagli italiani discetta sulle voci della nascita di un possibile partito del premier . “Non so se questa ipotesi sia nella sua mente, né se sia in sé ragionevole. Certo la rendono ‘ragionevole’ di fatto tutti quei politici e commentatori che su di essa appunto ragionano, con un misto di curiosità morbosa e di consigli non richiesti”. Sibillino mamolla ...

SecolodItalia1 : Mario Monti, legnata a Conte: “Non è chiaro che visione hai dell’Italia” - DamatoRicardo : RT @CCFCattaneo: La visione di Monti-la-catastrofe invece era chiarissima: massacrare l'economia del paese per (NON) risolvere un problema… - chiaraped : RT @CCFCattaneo: La visione di Monti-la-catastrofe invece era chiarissima: massacrare l'economia del paese per (NON) risolvere un problema… - GonnelliLuca : Dopo 5 o 10 anni è chiara invece la sua visione di Italia che ci ha dato.… - nona_onda : RT @CCFCattaneo: La visione di Monti-la-catastrofe invece era chiarissima: massacrare l'economia del paese per (NON) risolvere un problema… -