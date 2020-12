Mario Kart Tour | in arrivo l' RMX Rainbow Road 2 con l' aggiornamento dell' Anno Nuovo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dopo tanti anni da personaggio di contorno, è finalmente il turno per Lakitu di brillare di luce propria -e su una nuova pista- neldi Capoddi. Lo abbiamo visto innumerevoli volte apparire di soqquatto da nella parte altao schermo nei vecchi giochi di, ma è unae prime volte che lo vediamo scendere dalla sua nuvoletta per farsi quattro passi (o quattro derapate, in questo caso) in compagnia. Il tema deldiè decisamente in tema con uno scoppiettante e di buon auspicio Capod: si fa festa, come vediamo nel trailer di accompagnamento ...