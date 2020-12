Mareggiata a Napoli | un gruppo di volontari ripulisce ‘Mappatella Beach’ FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella giornata del 30 dicembre la spiaggia alla Rotonda Diaz di, meglio conosciuta come “Mappatella Beach” è stata ripulita dopo il disastro causato dalladel 28 dicembre. A segnalare la notizia è stato un cittadino che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che aveva effettuato un sopralluogo sul posto il giorno prima e stava organizzando una pulizia generale per il 4 gennaio: “Non so chi siano ma sono unmeraviglioso di ragazzi che ha ripulito la spiaggia.” “Vorremmo complimentarci con queste persone per il gran lavoro svolto nel ripulire la spiaggia. Siamo contenti che ci abbiamo preceduto, quando si tratta di salvaguardare l’ambiente ed il territorio non conta chi arriva prima ma l’importante è che lo si ...