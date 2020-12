Mareggiata a Napoli, de Magistris a Conte: Stato di emergenza nazionale, ho chiesto a De Luca avviare l’iter (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha inviato stamattina al presidente Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, al ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e ad Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, una nota sugli eventi meteorologici avversi del giorno 28 dicembre e successivi, che hanno interessato il territorio del Comune di Napoli con la richiesta di attivazione delle procedure per la dichiarazione dello Stato di emergenza nazionale. “Desidero informare – scrive de Magistris – che ho chiesto al presidente della Regione Campania l’attivazione delle procedure, per la dichiarazione dello Stato di crisi a seguito degli eventi metereologici che, con particolare intensità ed ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il sindaco di, Luigi de, ha inviato stamattina al presidente Consiglio dei Ministri, Giuseppe, al ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e ad Angelo Borrelli, capo dipartimento della Protezione civile, una nota sugli eventi meteorologici avversi del giorno 28 dicembre e successivi, che hanno interessato il territorio del Comune dicon la richiesta di attivazione delle procedure per la dichiarazione dellodi. “Desidero informare – scrive de– che hoal presidente della Regione Campania l’attivazione delle procedure, per la dichiarazione dellodi crisi a seguito degli eventi metereologici che, con particolare intensità ed ...

SkyTG24 : Maltempo, mareggiata a Napoli: l'acqua invade il lungomare, chiusa via Partenope. VIDEO - xulnet : RT @fulvio_frezza: Rifacimento del lungomare di Napoli? Un progetto in ritardo che rischia di essere già vecchio. Servono misure di mitigaz… - buronjek : RT @GiorgiaMeloni: Esprimo tutta la solidarietà mia e di FDI ai cittadini e alle imprese di Napoli per la forte mareggiata abbattutasi sul… - Inviaggiatore : RT @DiVicio: Se il 2020 fosse un muretto... #Napoli #Mareggiata - ArmandoGiordan4 : RT @GiorgiaMeloni: Esprimo tutta la solidarietà mia e di FDI ai cittadini e alle imprese di Napoli per la forte mareggiata abbattutasi sul… -