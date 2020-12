Manovra, ok dal Cdm al decreto correttivo per il cuneo fiscale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto correttivo alla Manovra che garantisce il taglio del cuneo fiscale nel 2021. Il Cdm ha inoltre deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato ilallache garantisce il taglio delnel 2021. Il Cdm ha inoltre deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza ...

LegaSalvini : ++ EMENDAMENTI DELLA LEGA IN MANOVRA ++ Dimezzamento dell'Iva (dal 22 al 10%) sul cibo da asporto, aiuto per ristor… - valeriafedeli : ? Dal via libera alla #manovra alla sfida del #recoveryfund, dall'impegno per una #Rai che sia vero servizio pubbli… - alessandro_rota : RT @tg2rai: Via libera anche dal Senato alla #leggedibilancio , soddisfatta la maggioranza. @gualtierieurope 'Manovra di crescita'. Il cen… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Manovra, ok dal Cdm al decreto correttivo per il cuneo fiscale #manovra - MediasetTgcom24 : Manovra, ok dal Cdm al decreto correttivo per il cuneo fiscale #manovra -