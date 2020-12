Manovra, il governo ottiene la fiducia al Senato. Ma Renzi incalza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il governo ha ottenuto la fiducia al Senato sulla legge di bilancio nello stesso testo uscito dalla Camera in prima lettura: 156 i voti favorevoli e 124 voti i contrari. Il provvedimento diventa ora legge. Nel voto finale, seguito a quello sulla fiducia, la Manovra da quaranta miliardi è stata approvata con 153 sì, 118 no e 1 astenuto. Non sono mancati però momenti di tensione in aula. L'opposizione e Italia viva hanno criticato l'assenza del presidente del Consiglio, impegnato nella conferenza stampa di fine anno. In merito, la stoccata di Davide Faraone. "Nel momento in cui si sta discutendo del rischio commissariamento del Parlamento e dei ministri, del ruolo delle task force, di una sola vera lettura in una sola camera della legge di bilancio , e proprio mentre in Senato, camera di ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ilha ottenuto laalsulla legge di bilancio nello stesso testo uscito dalla Camera in prima lettura: 156 i voti favorevoli e 124 voti i contrari. Il provvedimento diventa ora legge. Nel voto finale, seguito a quello sulla, lada quaranta miliardi è stata approvata con 153 sì, 118 no e 1 astenuto. Non sono mancati però momenti di tensione in aula. L'opposizione e Italia viva hanno criticato l'assenza del presidente del Consiglio, impegnato nella conferenza stampa di fine anno. In merito, la stoccata di Davide Faraone. "Nel momento in cui si sta discutendo del rischio commissariamento del Parlamento e dei ministri, del ruolo delle task force, di una sola vera lettura in una sola camera della legge di bilancio , e proprio mentre in, camera di ...

