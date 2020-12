Manchester United-Wolverhampton, Solskjaer: “Gol al 93?? Non è casuale, vi spiego. Il secondo posto adesso…” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una vittoria non casuale, ecco il mio bilancio complessivo.Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer è intervenuto in seguito alla sfida di Premier League tra i Red Devils e il Wolverhampton. La formazione di casa - uscita vittoriosa con il punteggio di 1-0 - si porta grazie a questo successo al secondo posto della classifica, a soli due punti dal Liverpool capolista. Ecco le parole di Solskjaer, che ha analizzato nel dettaglio la sfida contro i Wolwes:"Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto fortuna ma ci siamo creati i ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una vittoria non, ecco il mio bilancio complessivo.Il tecnico delOle Gunnarè intervenuto in seguito alla sfida di Premier League tra i Red Devils e il. La formazione di casa - uscita vittoriosa con il punteggio di 1-0 - si porta grazie a questo successo aldella classifica, a soli due punti dal Liverpool capolista. Ecco le parole di, che ha analizzato nel dettaglio la sfida contro i Wolwes:"Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare. Portare a casa il risultato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti. Sicuramente abbiamo avuto fortuna ma ci siamo creati i ...

