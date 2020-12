Manchester United, tre punti nel recupero. Solskjaer: “Non è fortuna. Siamo maturi per lottare al vertice” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una rete di Marcus Rashford nel recupero porta il Manchester United a -2 dal Liverpool capolista di Premier League - anche se con una gara ancora da giocare -. Tre punti d'oro frutto dell'impegno e della convinzione e ben poco frutto della fortuna. Ne è convinto il tecnico Red Devils Ole Gunnar Solskjaer che ha parlato al termine del match come riporta la BBC.Solskjaer: "Nessuna fortuna. Siamo maturi per lottare al vertice"caption id="attachment 1072597" align="alignnone" width="921" Manchester United (getty images)/caption"Non abbiamo fatto una grande partita ma Siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Una rete di Marcus Rashford nelporta ila -2 dal Liverpool capolista di Premier League - anche se con una gara ancora da giocare -. Tred'oro frutto dell'impegno e della convinzione e ben poco frutto della. Ne è convinto il tecnico Red Devils Ole Gunnarche ha parlato al termine del match come riporta la BBC.: "Nessunaperal"caption id="attachment 1072597" align="alignnone" width="921"(getty images)/caption"Non abbiamo fatto una grande partita mariusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico ...

Una rete di Marcus Rashford nel recupero porta il Manchester United a -2 dal Liverpool capolista di Premier League – anche se con una gara ancora da giocare -. Tre punti d’oro frutto dell’impegno e de ...

