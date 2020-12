Manchester City | ripresi gli allenamenti | tamponi tutti negativi

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il gruppo squadra delsi è sottoposto a un giro dialla ripresa degliin seguito alle positività al Covid di Walker e Gabriel Jesus:sono risultati. La gara in programma contro l’Everton due giorni fa era stata rinviata proprio a causa dei casi tra i calciatori della squadra di Guardiola. Il club inglese ha aggiunto, nel comunicato, chegli edifici del centro sportivo sono stati sottoposti a sanificazione nel corso delle ultime 48 ore. Nelle prossime ore, inoltre, la squadra verrà sottoposta a un ulteriore giro. Foto: canali ufficialiL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La partita in programma al Tottenham Stadium, Tottenham-Fulham, è stata rinviata a causa della positivitò di alcuni giocatori dei Cottagers.L’irritazione dell’allenatore degli Spurs Mourinho per il ritardo nella decisione: «Due ore prima dell’incontro ancora non sapevamo se avremmo giocato o no» ...