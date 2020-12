Maltempo in Campania, nuovo allerta meteo dalle 18. La Protezione civile avverte: Rischio di frane e allagamenti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato di ulteriori 24 ore l’allerta meteo attualmente in vigore sulla Campania portando però, a partire dalle ore 18 di oggi, il livello di criticità dall’arancione al giallo sull’intero territorio. Si prevedono ancora precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e possibili raffiche di vento. La Protezione civile raccomanda la massima attenzione sull’intero territorio per effetto della saturazione dei suoli in aree del territorio già fragili per il Rischio idrogeologico anche in assenza di nuove precipitazioni. Si segnala, infatti, la possibilità di: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladella Regioneha prorogato di ulteriori 24 ore l’attualmente in vigore sullaportando però, a partireore 18 di oggi, il livello di criticità dall’arancione al giallo sull’intero territorio. Si prevedono ancora precipitazioni da locali a sparse, anche a carattere di rovescio e possibili raffiche di vento. Laraccomanda la massima attenzione sull’intero territorio per effetto della saturazione dei suoli in aree del territorio già fragili per ilidrogeologico anche in assenza di nuove precipitazioni. Si segnala, infatti, la possibilità di: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili ...

