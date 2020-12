Madre e figli morti | ritrovamento horror in appartamento presso Firenze

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) In una località della provincia del capoluogo toscano spuntano fuori i corpi decomposti di. Indagano le forze dell’ordine. Si indaga su un macabroavvenuto in provincia di, ane Valdarno. All’interno di uni vigili del fuoco chiamati in seguito ad una segnalazione hanno rinvenuto tre cadaveri, tutti L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

In una località della provincia del capoluogo toscano spuntano fuori i corpi decomposti di madre e figli morti. Indagano le forze dell'ordine. I carabinieri indagano sul ritrovamento dei corpi di ...