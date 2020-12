Made in Italy, Spigaroli: "Con il Culatello di Zibello la qualità ha vinto la crisi da Covid" (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Labitalia) - "Veniamo da un periodo che ha segnato il mondo, ci è venuta addosso questa pandemia che nessuno si aspettava né mai avrebbe voluto prevederla. Il Culatello se l'è cavata abbastanza bene, perché la gente si è chiusa in casa ma non si è tolta quella che è la qualità estrema del prodotto. E quindi il Culatello ha continuato ad essere veicolato: sicuramente ha avuto più difficoltà, perché comunque è un prodotto che difficilmente si trova al supermercato, dove le persone andavano durante il lockdown, ma le salumerie importanti e le consegne a domicilio hanno fatto il resto". A tracciare un bilancio di questo martoriato anno che volge al termine, per un prodotto d'eccellenza del Made in Italy, è Massimo Spigaroli, presidente del Consorzio del ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Labitalia) - "Veniamo da un periodo che ha segnato il mondo, ci è venuta addosso questa pandemia che nessuno si aspettava né mai avrebbe voluto prevederla. Ilse l'è cavata abbastanza bene, perché la gente si è chiusa in casa ma non si è tolta quella che è laestrema del prodotto. E quindi ilha continuato ad essere veicolato: sicuramente ha avuto più difficoltà, perché comunque è un prodotto che difficilmente si trova al supermercato, dove le persone andavano durante il lockdown, ma le salumerie importanti e le consegne a domicilio hanno fatto il resto". A tracciare un bilancio di questo martoriato anno che volge al termine, per un prodotto d'eccellenza delin, è Massimo, presidente del Consorzio del ...

startzai : RT @paolocosso: Boscolo, il digitale cambia il settore viaggi: «Ci trasformiamo per vendere al consumatore» #smart #informati #telcoblog #t… - StraNotizie : Made in Italy: Spigaroli, 'con Culatello di Zibello qualità ha vinto crisi da Covid' - paolocosso : Boscolo, il digitale cambia il settore viaggi: «Ci trasformiamo per vendere al consumatore» #smart #informati… - brunellf : In novembre balzo export (+35%) di made in Italy in Cina Il dato del trend dell'export in Cina è il più significat… - blu_eventi : RT @contattogiorgi: STASI GROUP s.r.l., -

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Greta Ferro: "Con 'Made in Italy' raccontiamo quando l'Italia è diventata grande nel mondo grazie alla moda" TGCOM Made in Italy, Spigaroli: "Con il Culatello di Zibello la qualità ha vinto la crisi da Covid"

Roma, 30 dic. (Labitalia) - "Veniamo da un periodo che ha segnato il mondo, ci è venuta addosso questa pandemia che nessuno si aspettava né mai avrebbe voluto prevederla. Il Culatello se l’è cavata ...

Sistema Prosecco, 135 azioni legali per tutelare il brand dalle imitazioni

Tanti i Paesi coinvolti per tutelare il brand Prosecco, vittima di imitazioni tra gli scaffali e soprattutto online. Stefano Zanette (presidente): «Prosecco utilizzato impropriamente in tutti i settor ...

Roma, 30 dic. (Labitalia) - "Veniamo da un periodo che ha segnato il mondo, ci è venuta addosso questa pandemia che nessuno si aspettava né mai avrebbe voluto prevederla. Il Culatello se l’è cavata ...Tanti i Paesi coinvolti per tutelare il brand Prosecco, vittima di imitazioni tra gli scaffali e soprattutto online. Stefano Zanette (presidente): «Prosecco utilizzato impropriamente in tutti i settor ...