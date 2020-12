M5s | Frediani e Bertola lasciano | ma non si dimettono dal Consiglio regionale

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) I consiglieri regionali piemontesi del Movimento 5 stelle Francescae Giorgio, ex candidato presidente per i pentastellati hanno lasciato M5s. Una decisione che però non li allontana da Palazzo Lascaris, infatti come è accaduto con i loro colleghi dimissionari incomunale a Torino, anche loro nonostante i voti presi grazie al Movimento 5 stelle, non sima passano al Gruppo misto. La rottura era nell’aria da tempo, soprattutto per quanto concerne Francescache negli ultimi mesi era stata ipercritica nei confronti di M5s, in particolare sulle scelte che riguardano il nazionale. Questa mattina i due consiglieri hanno depositato la richiesta di passare al Gruppo Misto. L'articolo proviene da Nuova Società.