L’ultima follia di Trump da presidente: ovviamente è “negazionista” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il presidente uscente Donald Trump fa un’altra follia negazionista. Tutti i party di fine hanno sono stati cancellati, ma non quello a Mar-a-Lago. Il 2020 si avvia alla sua conclusione,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Iluscente Donaldfa un’altra. Tutti i party di fine hanno sono stati cancellati, ma non quello a Mar-a-Lago. Il 2020 si avvia alla sua conclusione,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

Montespan17 : @felvpato L'ultima follia che ho letto è stata la richiesta di mettere un tw ai selfie per proteggere chi prova ins… - Claudio16912485 : @seppilicia @Claudietta673 @RosellaLara19 L'ultima in ordine di tempo dal TG 5. Il covid fa tre volte piu vittime d… - TrimyJorge : @La_manina__ Mi stavo indignando anche io per la follia di Bagnai, poi ho sentito l’ultima di Conte: ha usato la parola “resiliente” ?? - icarvsplume : RT @Sonoiolamiari: Lesbodramma parte 4: In preda ad un momento di follia Dayane va a mangiarsi l'arancia vicino a Rosalinda. Quest'ultima d… - Sonoiolamiari : Lesbodramma parte 4: In preda ad un momento di follia Dayane va a mangiarsi l'arancia vicino a Rosalinda. Quest'ult… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultima follia “Pallaksch”, la parola magica di Hölderlin. Il poeta si fionda nell'indicibile Pangea.news