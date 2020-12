Luca Urbinati pubblica il singolo “Sono un pesce”

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) “un” è il nuovodi: il brano è sulle piattaforme digitali per l’etichetta riminese Yourvoice RecordsUNè il nuovodi, fuori per l’etichetta riminese Yourvoice Records.UN, scritto dae arrangiato da GianMorelli per Yourvoice Records, è una canzone d’amore che… L'articolo Corriere Nazionale.

Lopinionista : “Sono un pesce”, Luca Urbinati sul brano: “È un’ammissione di colpa” -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Urbinati

L'Opinionista

“Sono un pesce” è il nuovo singolo di Luca Urbinati: il brano è sulle piattaforme digitali per l’etichetta riminese Yourvoice Records SONO UN PESCE è il nuovo singolo di Luca Urbinati, fuori per l’ ...

Arte: 'San Sebastiano' di Raffaello in gigapixel, regalo a chiusura celebrazioni

Roma, 29 dic. - (Adnkronos) - L'anno per il cinquecentesimo anniversario dalla morte di Raffaello si avvia alla sua conclusione e Haltadefinizione, tech company di Franco Cosimo Panini Editore, si uni ...