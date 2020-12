Lotteria Italia: crollo storico delle vendite dei biglietti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lotteria Italia 2020 Il Covid colpisce anche la Lotteria Italia. Tra restrizioni alle attività commerciali e limitazioni negli spostamenti, la pandemia ha ridotto in maniera drastica la vendita dei biglietti della storica Lotteria. Stando ai dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, per l’edizione 2020, infatti, sono stati acquistati appena 4,7 milioni di biglietti con un incasso di circa 23,5 milioni di euro. Lo scorso anno i biglietti venduti furono 6,7 milioni, per un incasso pari a 34 milioni di euro. Un calo dunque del 30% rispetto all’anno precedente. Un vero crollo delle vendite che non si registrava da oltre 40 anni e che gli esperti attribuiscono proprio ai provvedimenti presi ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 30 dicembre 2020)2020 Il Covid colpisce anche la. Tra restrizioni alle attività commerciali e limitazioni negli spostamenti, la pandemia ha ridotto in maniera drastica la vendita deidella storica. Stando ai dati forniti dall’agenzia specializzata Agipronews, per l’edizione 2020, infatti, sono stati acquistati appena 4,7 milioni dicon un incasso di circa 23,5 milioni di euro. Lo scorso anno ivenduti furono 6,7 milioni, per un incasso pari a 34 milioni di euro. Un calo dunque del 30% rispetto all’anno precedente. Un veroche non si registrava da oltre 40 anni e che gli esperti attribuiscono proprio ai provvedimenti presi ...

