Lotteria Italia: crollo storico della vendita dei biglietti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roberta Damiata È crollata del 30% rispetto allo scorso anno la vendita dei biglietti della Lotteria Italia, un crollo verticale che la dice lunga sull'impatto del covid e delle abitudini del nostro Paese. Un pezzo di storia che si sbriciola sotto il colpo di cambi epocali Cade sotto il peso della pandemia anche un altro storico punto fermo degli Italiani, la famosa Lotteria Italia che mai come quest’anno, ha visto un crollo nelle vendite che non si registrava da oltre 40 anni. Secondo fonti dell’agenzia specializzata Agipronews, quest’anno sono stati acquistati nel nostro Paese appena 4,7 milioni di biglietti con un incasso di 23,5 milioni di euro, ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roberta Damiata È crollata del 30% rispetto allo scorso anno ladei, unverticale che la dice lunga sull'impatto del covid e delle abitudini del nostro Paese. Un pezzo di storia che si sbriciola sotto il colpo di cambi epocali Cade sotto il pesopandemia anche un altropunto fermo deglini, la famosache mai come quest’anno, ha visto unnelle vendite che non si registrava da oltre 40 anni. Secondo fonti dell’agenzia specializzata Agipronews, quest’anno sono stati acquistati nel nostro Paese appena 4,7 milioni dicon un incasso di 23,5 milioni di euro, ...

daniyungblud : Sarascape ha vinto la Lotteria Italia e non è ancora il 6 gennaio piango - guidopoli3 : @marieta99044909 Faranno un concorso anzi la lotteria. Italia: Luna Park con Galleria degli orrori - BISLACCO3 : RT @SalvatoreCow: #LotteriaItalia: crollo storico delle vendite dei biglietti. Appena 4.700.000 tagliandi. Non succedeva da 40 anni. Nel… - generacomplotti : RT @Dissi__Dente: @pdnetwork @gualtierieurope Se i criteri usati sono quelli del monopattino, del bonus vacanza, dei banchi rotolanti, dell… - __SAMU_ITALIA__ : RT @GiulioCentemero: ??Rinvio #cashback e #lotteriascontini in vista Dopo il caos e la miriade di problemi tecnici riscontrati, non arriva… -