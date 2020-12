Lory Del Santo, il dramma del suicidio del figlio Loren a Oggi è un altro giorno: «Forse è meglio che sia successo». Serena Bortone attonita (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lory Del Santo sul suicidio del figlio Loren: «Forse è meglio che sia successo». Incredibli le parole nel corso usate dalla showgirl nella sua intervista alla trasmissione pomeridiana “Oggi è un altro giorno”. L’attrice ha usato una frase molto forte sul suicidio di suo figlio Loren. «Forse è meglio che sia successo» ha detto ad un’attonita Serena Bortone, molto colpita dalle esternazioni della sua ospite. Loren si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Delsuldel: «che sia». Incredibli le parole nel corso usate dalla showgirl nella sua intervista alla trasmissione pomeridiana “è un”. L’attrice ha usato una frase molto forte suldi suo. «che sia» ha detto ad un’, molto colpita dalle esternazioni della sua ospite.si è tolto la vita nel 2018 a soli 19 anni, dopo aver sofferto a lungo di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una ...

