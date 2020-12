L’omicidio di Agitu Gudeta, l’imprenditrice etiope che voleva salvare le capre del Trentino (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Agitu Ideo Gudeta, attivista, ambientalista e imprenditrice, è stata trovata morta nella sua casa di Frassilongo, in Trentino, dove risiedeva da dieci anni. Appena 18enne era dovuta fuggire dall’Etiopia, sua terra d’origine, a causa del suo impegno contro il land grabbing da parte delle multinazionali: le violenze e minacce ricevute per questa scelta le hanno permesso di ottenere lo status di rifugiata in Italia. Le circostanze della morte della 42enne devono ancora essere ricostruite con esattezza dalle forze dell’ordine, ma si tratta di un omicidio e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti hanno già rinvenuto l’arma del delitto, un martello. Trasferitasi in Val dei Mocheni nel 2010, Gudeta aveva avviato un allevamento di ovini di razza pezzata mochena, una specie autoctona a rischio di ... Leggi su wired (Di mercoledì 30 dicembre 2020)Ideo, attivista, ambientalista e imprenditrice, è stata trovata morta nella sua casa di Frassilongo, in, dove risiedeva da dieci anni. Appena 18enne era dovuta fuggire dall’Etiopia, sua terra d’origine, a causa del suo impegno contro il land grabbing da parte delle multinazionali: le violenze e minacce ricevute per questa scelta le hanno permesso di ottenere lo status di rifugiata in Italia. Le circostanze della morte della 42enne devono ancora essere ricostruite con esattezza dalle forze dell’ordine, ma si tratta di un omicidio e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, gli inquirenti hanno già rinvenuto l’arma del delitto, un martello. Trasferitasi in Val dei Mocheni nel 2010,aveva avviato un allevamento di ovini di razza pezzata mochena, una specie autoctona a rischio di ...

