Lombardia, la Regione eroga mille euro per i free lance senza partita Iva: “Il governo li ha ignorati” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, Co.Co.Co. e occasionali, dimenticati dai diversi decreti ristori del governo. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. Fontana: “Aiutiamo i tanti senza partita Iva” “Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è stato finora dimenticato dai DL ristori del governo. Il nostro impegno a ‘non lasciare indietro nessuno’ coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo incluso anche i lavoratori autonomi che percepiscono compensi in base alla ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Un bonus da 1.000per i lavoratori autonomiIVA, Co.Co.Co. e occasionali, dimenticati dai diversi decreti ristori del. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. Fontana: “Aiutiamo i tantiIva” “Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il presidente dellaAttilio Fontana – è stato finora dimenticato dai DL ristori del. Il nostro impegno a ‘non lasciare indietro nessuno’ coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo incluso anche i lavoratori autonomi che percepiscono compensi in base alla ...

