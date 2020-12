Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera approvata dalla giunta regionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. “Un segnale di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è stato finora dimenticato dai DL ristori del Governo: il nostro impegno a ‘non lasciare indietro nessuno’ coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo incluso anche i lavoratori autonomi che percepiscono compensi in base alla ‘cessione di diritti d’autore’ e, fra questi, i giornalisti che collaborano con ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Unda 1.000per i lavoratoriIVA, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera approvata dallaregionale su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. “Un segnale di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il presidente della RegioneAttilio Fontana – è stato finora dimenticato dai DL ristori del Governo: il nostro impegno a ‘non lasciare indietro nessuno’ coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo incluso anche i lavoratoriche percepiscono compensi in base alla ‘cessione di diritti d’autore’ e, fra questi, i giornalisti che collaborano con ...

Dalla Regione bonus di 1000 euro per lavoratori autonomi senza partita IVA: modalità di richiesta

