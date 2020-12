Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva (2) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – “Mentre il Governo ha stanziato 70 milioni per tutta l’Italia, noi finanziamo la nostra misura con 40 milioni destinati a tutti i collaboratori coordinati e continuativi Lombardi, inclusi quelli occasionali, che non beneficiano nemmeno del reddito di cittadinanza”. I lavoratori autonomi destinatari della misura potranno richiedere un contributo pari a 1.000 euro dopo aver presentato la domanda della Dote Unica Lavoro ad un operatore accreditato per l’erogazione dei servizi al lavoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – “Mentre il Governo ha stanziato 70 milioni per tutta l’Italia, noi finanziamo la nostra misura con 40 milioni destinati a tutti i collaboratori coordinati e continuativi Lombardi, inclusi quelli occasionali, che non beneficiano nemmeno del reddito di cittadinanza”. I lavoratoridestinatari della misura potranno richiedere un contributo pari a 1.000dopo aver presentato la domanda della Dote Unica Lavoro ad un operatore accreditato per l’erogazione dei servizi al lavoro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva (2) - #Lombardia: #giunta #bonus #mille - TV7Benevento : Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva (2)... - TV7Benevento : Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva... - SBazzoffia : @gemma_beda @giorgio_gori Il 24/2 Fontana e giunta Lombardia chiusero scuole musei palestre, 26/2 Gori Bergamo non… - CapraGianfranc2 : RT @uragano666: @MariaRo99325323 Ma se qui in Lombardia nelle rsa ha aderito solo il 20% degli addetti direi che allora qui in lombarda abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia giunta Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva Fortune Italia Lombardia: giunta vara bonus mille euro per autonomi senza partita Iva

Condividi questo articolo:Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera ...

Dalla Regione bonus di 1000 euro per lavoratori autonomi senza partita IVA: modalità di richiesta

MILANO, 30 dicembre 2020-Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regional ...

Condividi questo articolo:Milano, 30 dic. (Adnkronos) – Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera ...MILANO, 30 dicembre 2020-Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta regional ...