L' olio di soia | il nuovo biocarburante insostenibile - Valori

La carne biologica fa bene alla salute di chi la mangia, ma non a quella dell’ambiente. È quanto emerge da uno studio del Politecnico di Monaco di Baviera ...

L’olio di soia, il nuovo biocarburante insostenibile

La sete di carburante a base di olio di soia in Europa continua ad alimentare la deforestazione in America Latina. La denuncia delle Ong ...

