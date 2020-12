Lockdown, San Silvestro in “zona rossa”: nessuna pietà su evasori della normativa (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultima notte dell’anno darà l’inizio al nuovo Lockdown generale che seguirà poi a gennaio per circa una settimana. Come per i giorni delle festività natalizie, a partire da domani, notte di San Silvestro ed ultimo giorno dell’anno, entrerà in vigore la seconda parte della normativa che prevede il Lockdown. Esattamente i giorni che porteranno ad un Lockdown totale sono: appunto il trentuno dicembre, poi l’uno, il due, il tre, il cinque ed il sei gennaio. Dunque un Lockdown che terminerà solo il giorno dell’Epifania. Inoltre una ulteriore novità vedrà il prolungamento solo per la notte di domani del coprifuoco, che non terminerà come sempre alle 5 del mattino, ma che resterà in vigore fino alle 7 del mattino. Le restrizioni saranno le stesse imposte ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’ultima notte dell’anno darà l’inizio al nuovogenerale che seguirà poi a gennaio per circa una settimana. Come per i giorni delle festività natalizie, a partire da domani, notte di Saned ultimo giorno dell’anno, entrerà in vigore la seconda parteche prevede il. Esattamente i giorni che porteranno ad untotale sono: appunto il trentuno dicembre, poi l’uno, il due, il tre, il cinque ed il sei gennaio. Dunque unche terminerà solo il giorno dell’Epifania. Inoltre una ulteriore novità vedrà il prolungamento solo per la notte di domani del coprifuoco, che non terminerà come sempre alle 5 del mattino, ma che resterà in vigore fino alle 7 del mattino. Le restrizioni saranno le stesse imposte ...

