Lo strano Capodanno a Olbia e in Gallura | niente concerti | cena d' asporto e brindisi a casa Le regole e i divieti

Cosa fare a Capodanno? Le regole sono chiare. Niente cenoni in ristorante, niente concerti nelle piazze e sarà vietato circolare dopo le 22.

Concerto di Capodanno, Muti torna a Vienna. "Musica, ma soprattutto un messaggio di speranza e pace"

Il maestro sul podio per il tradizionale appuntamento del primo gennaio, per la prima volta nella storia senza pubblico. In Italia si potrà seguire su ...

Il maestro sul podio per il tradizionale appuntamento del primo gennaio, per la prima volta nella storia senza pubblico. In Italia si potrà seguire su ...