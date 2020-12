Lo Champagne | viaggio alla scoperta dei “vini con le bollicine”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Lo, con la sua eleganza, è intimamente legatosua zona di produzione, la. In questa regione della Francia nei secoli ha trovato la sua definizione il metodo di produzione “Champenoise” mediante rifermentazione in bottiglia, che poi si è diffuso in tutto il mondo, a partire da vitigni diversi ma anche con le stesse uve usate nello. L’areale produttivo si trova a circa 150 chilometri a nord-est di Parigi. Per la sua latitudine ha un clima piuttosto freddo: nel passato le basse temperature autunnali e invernali provocavano l’interruzione della fermentazione alcolica dato che il freddo bloccava l’azione dei lieviti. Questo faceva mantenere il livello di zuccheri nel vino piuttosto elevato fino all’arrivo della primavera quando i lieviti si risvegliavano dal loro letargo riprendendo la ...