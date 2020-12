LIVE – Virtus Bologna-Pesaro, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Segafredo Virtus Bologna affronta la Carpegna Prosciutto Pesaro nel recupero dell’ottava giornata di Serie A1 2020/2021. Dopo la sconfitta contro l’Olimpia le V nere vogliono subito rilanciarsi, sulla loro strada i marchigiani più lanciati che mai saranno pronti a vendere cara la pelle. Mercoledì 30 dicembre alle ore 18.15 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Pesaro SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La Segafredoaffronta la Carpegna Prosciuttonel recupero dell’ottava giornata diA1. Dopo la sconfitta contro l’Olimpia le V nere vogliono subito rilanciarsi, sulla loro strada i marchigiani più lanciati che mai saranno pronti a vendere cara la pelle. Mercoledì 30 dicembre alle ore 18.15 inizierà il confronto che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LASportFace.

