LIVE – Spal-Brescia, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La DIRETTA LIVE di Spal-Brescia, match valevole per la sedicesima giornata di Serie B 2020/2021. Gli emiliani sono quinti in classifica a quota 26 punti, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ma a pari merito con il Cittadella, terza, e con il Monza, i lombardi si trovano in undicesima posizione a quota 18. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Spal-Brescia ore 18 SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladi, match valevole per la sedicesima giornata di. Gli emiliani sono quinti in classifica a quota 26 punti, con un cammino di 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ma a pari merito con il Cittadella, terza, e con il Monza, i lombardi si trovano in undicesima posizione a quota 18. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 18 SportFace.

r3_yuf4 : SPAL vs Brescia >>> - Fantacalciok : Serie B, SPAL – Brescia: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Serie B, SPAL – Brescia: diretta live, risultato in tempo reale - infoitsport : RILEGGI IL LIVE TB - Diretta Goal Serie B: game over. Big-match alla Salernitana, vincono Entella e Lecce. Crolla l… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #SerieB: Salernitana e Lecce ok, Empoli tris a Brescia. Cade la Spal, impresa Frosinone. Il Monza vince ed è terzo https://t.… -