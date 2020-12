LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: l’Italia ritrova Dominik Paris! E’ 4° a 0.13 dalla vittoria! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32 Il francese Nicolas Raffort accusa 94 centesimi al secondo intermedio, diventano 1.79 al terzo, quindi continua a perdere terreno e conclude 18° a 2.98. Ora è la volta dello svizzero Ralph Weber. 12.29 Il tedesco Josef Ferstl inizia con soli 3 centesimi in vetta, quindi il suo distacco arriva a un secondo a metà gara. Al traguardo conclude 16° a 2.11 da Mayer. Ora tocca al francese Nicolas Raffort. 12.26 Dopo i primi 20 è in testa l’austriaco Mayer con 0.04 sul connazionale Kriechmayr e 0.06 sullo svizzero Kryenbuehl. 4° un rinato Dominik Paris a 0.13. Oggi i centesimi non ci hanno sorriso, ma pazienza: era importante che si riaccendesse la scintilla! 5° Mauro Caviezel a 0.16, 6° Kilde a 0.28, 7° Cochran-Siegle a 0.30. Classifica incredibilmente corta. 11° un buon Innerhofer a 0.63. 12.25 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32 Il francese Nicolas Raffort accusa 94 centesimi al secondo intermedio, diventano 1.79 al terzo, quindi continua a perdere terreno e conclude 18° a 2.98. Ora è la volta dello svizzero Ralph Weber. 12.29 Il tedesco Josef Ferstl inizia con soli 3 centesimi in vetta, quindi il suo distacco arriva a un secondo a metà gara. Al traguardo conclude 16° a 2.11 da Mayer. Ora tocca al francese Nicolas Raffort. 12.26 Dopo i primi 20 è in testa l’austriaco Mayer con 0.04 sul connazionale Kriechmayr e 0.06 sullo svizzero Kryenbuehl. 4° un rinatoParis a 0.13. Oggi i centesimi non ci hanno sorriso, ma pazienza: era importante che si riaccendesse la scintilla! 5° Mauro Caviezel a 0.16, 6° Kilde a 0.28, 7° Cochran-Siegle a 0.30. Classifica incredibilmente corta. 11° un buon Innerhofer a 0.63. 12.25 ...

