LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: iniziata la gara, Paris pettorale n.15 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Il tedesco Baumann si porta in testa con 23 centesimi su Muzaton. Nel finale ha perso mezzo secondo nei confronti del francese. Ora lo svizzero Mauro Caviezel, che in Discesa non è formidabile come in superG. Per ora… 11.33 Baumann è dietro di 0.07 al terzo intermedio. 11.32 Non una grande Discesa per Muzaton, almeno apparentemente. E’ finito in più circostanze fuori dalla linea ideale. 1’58?57 il tempo del francese. Attenzione ora all’austriaco, naturalizzato tedesco, Romed Baumann, autentica mina vagante. 11.31 Il manto è molto duro, gli sci sbattono. 11.30 iniziata LA Discesa DI Bormio! 11.29 Il francese Muzaton al cancelletto di partenza. 11.28 Splende finalmente il sole a Bormio. Una buona notizia ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.34 Il tedesco Baumann si porta in testa con 23 centesimi su Muzaton. Nel finale ha perso mezzo secondo nei confronti del francese. Ora lo svizzero Mauro Caviezel, che innon è formidabile come in superG. Per ora… 11.33 Baumann è dietro di 0.07 al terzo intermedio. 11.32 Non una grandeper Muzaton, almeno apparentemente. E’ finito in più circostanze fuori dalla linea ideale. 1’58?57 il tempo del francese. Attenzione ora all’austriaco, naturalizzato tedesco, Romed Baumann, autentica mina vagante. 11.31 Il manto è molto duro, gli sci sbattono. 11.30LADI! 11.29 Il francese Muzaton al cancelletto di partenza. 11.28 Splende finalmente il sole a. Una buona notizia ...

