LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris sfiora il podio, 4° a 0.13 da Mayer! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.15 Il veterano francese Clarey è nono a 0.47. Classifica cortissima. Pensate che Innerhofer, nonostante sia a soli 67 centesimi da Mayer, è 11°! 12.13 Paris ha commesso un errore importante nella parte alta, lì ci ha lasciato mezzo secondo. Un vero peccato, la vittoria è sfumata, il podio è rimasto distante la miseria di 7 centesimi. Ma almeno abbiamo ritrovato il nostro fenomeno. 12.12 Fuori lo svizzero Hintermann. 12.10 NOOOOOOOOO!!! Dominik Paris è quarto a 13 centesimi da Mayer! Ma è tornato! Nella parte bassa abbiamo visto IL VERO Paris! Gli avversari sono avvisati: Dominik Paris ha ritrovato fiducia, nonostante non sia ancora al 100%. 12.09 0.08 di vantaggio al secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.15 Il veterano francese Clarey è nono a 0.47. Classifica cortissima. Pensate che Innerhofer, nonostante sia a soli 67 centesimi da Mayer, è 11°! 12.13ha commesso un errore importante nella parte alta, lì ci ha lasciato mezzo secondo. Un vero peccato, la vittoria è sfumata, ilè rimasto distante la miseria di 7 centesimi. Ma almeno abbiamo ritrovato il nostro fenomeno. 12.12 Fuori lo svizzero Hintermann. 12.10 NOOOOOOOOO!!!è quarto a 13 centesimi daMa è tornato! Nella parte bassa abbiamo visto IL VERO! Gli avversari sono avvisati:ha ritrovato fiducia, nonostante non sia ancora al 100%. 12.09 0.08 di vantaggio al secondo ...

