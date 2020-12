LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris, noi ci crediamo! Zazzi per la zona punti (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21 Il grande favorito sarà l’americano Cochran-Siegle. Non solo ha vinto ieri in superG, ma aveva dominato anche le prove di Discesa. 11.20 Ci aspettiamo che Dominik Paris batta un colpo. Magari non salirà sul podio, ma siamo certi che farà vedere qualcosa di meglio rispetto a ieri. Attenzione a Pietro Zazzi, che ieri ha sfiorato la zona punti: oggi potrebbe farcela. Questo ragazzo va seguito, può crescere. 11.18 Saranno solo 6 gli azzurri in gara. Questi i loro pettorali: 8 Innerhofer, 15 Paris, 29 Marsaglia, 32 Buzzi, 38 Cazzaniga, 51 Zazzi. 11.14 I pettorali di partenza della gara di oggi: 1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21 Il grande favorito sarà l’americano Cochran-Siegle. Non solo ha vinto ieri in superG, ma aveva dominato anche le prove di. 11.20 Ci aspettiamo chebatta un colpo. Magari non salirà sul podio, ma siamo certi che farà vedere qualcosa di meglio rispetto a ieri. Attenzione a Pietro, che ieri ha sfiorato la: oggi potrebbe farcela. Questo ragazzo va seguito, può crescere. 11.18 Saranno solo 6 gli azzurri in gara. Questi i loro pettorali: 8 Innerhofer, 15, 29 Marsaglia, 32 Buzzi, 38 Cazzaniga, 51. 11.14 I pettorali di partenza della gara di oggi: 1 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 2 51215 BAUMANN Romed 1986 GER ...

Zoran_Filicic : RT @Eurosport_IT: SI CHIUDE IL 2020 DELLO SCI ALPINO! ???? A Bormio l'ultima gara dell'anno: appuntamento alle 11:20 con la discesa libera… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Bormio in DIRETTA: Dominik Paris per far scattare la scintilla - FabrizioL5 : RT @Eurosport_IT: SI CHIUDE IL 2020 DELLO SCI ALPINO! ???? A Bormio l'ultima gara dell'anno: appuntamento alle 11:20 con la discesa libera… - Eurosport_IT : SI CHIUDE IL 2020 DELLO SCI ALPINO! ???? A Bormio l'ultima gara dell'anno: appuntamento alle 11:20 con la discesa… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Semmering in DIRETTA: seconda manche posticipata alle 18.35, Shiffrin vuole il primo acuto -