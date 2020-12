LIVE – Reggina-Cremonese 0-0 | Serie B 2020 2021 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ladimatch valevole per la sedicesima giornata di. I calabresi sono tornati al successo nell’ultimo turno contro lae vogliono dare seguito ai risultati; i lombardi, invece, dopo la sconfitta interna con il Monza, vogliono immediatamente rialzare la testa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di mercoledì 30 dicembre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH FORMAZIONI UFFICIALI: Guarna; Delprato, Loiacono, Cionek, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Situm, Folorunsho, Liotti; Rivas.: Volpe; Zortea, Bianchetti, Fiordaliso, ...