LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 87-91, Eurolega basket in DIRETTA: la capolista sbanca il Forum all’overtime (Di giovedì 31 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.10 L’MVP del match è Nikola Milutinov, che ha chiuso con una pesantissima doppia doppia da 17 punti e 19 rimbalzi (di cui addirittura 16 offensivi, record). La capolista ha avuto un contributo importante anche da Mike James (prova non brillante, ma comunque 20 punti e 11 assist) e Daniel Hackett (19 punti). 23.08 Partita bellissima al Mediolanum Forum, dove il CSKA Mosca si impone per 87-91 dopo un tempo supplementare. Hines nell’ultimo quarto ha avuto la possibilità di portare Milano alla vittoria, ma ha sbagliato uno dei due liberi a disposizione e all’overtime Hackett ha trascinato i russi al dodicesimo successo consecutivo. FINALE: Olimpia Milano-CSKA ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.10 L’MVP del match è Nikola Milutinov, che ha chiuso con una pesantissima doppia doppia da 17 punti e 19 rimbalzi (di cui addirittura 16 offensivi, record). Laha avuto un contributo importante anche da Mike James (prova non brillante, ma comunque 20 punti e 11 assist) e Daniel Hackett (19 punti). 23.08 Partita bellissima al Mediolanum, dove ilsi impone per 87-91 dopo un tempo supplementare. Hines nell’ultimo quarto ha avuto la possibilità di portarealla vittoria, ma ha sbagliato uno dei due liberi a disposizione eHackett ha trascinato i russi al dodicesimo successo consecutivo. FINALE:...

fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: Una partita giocata alla pari contro la capolista di Eurolega, ma nell'overtime è l'ex Hackett a punire i biancorossi #A… - OlimpiaMiNews : Una partita giocata alla pari contro la capolista di Eurolega, ma nell'overtime è l'ex Hackett a punire i biancoros… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 33-39 Eurolega basket in DIRETTA: russi avanti a fine primo tempo - #Olimpia… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 23-28 Eurolega basket in DIRETTA: i meneghini soffrono terribilmente a rimbalzo -… - live_messina : Messina- via Olimpia : la Squadra Mobile rinviene 3,5 kg. di marijuana -