LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 87-91, Eurolega basket in DIRETTA: la capolista sbanca il Forum all'overtime

23.13 Chiudiamo qui la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 23.12 Per Milano il miglior realizzatore è stato Zach LeDay, autore di 21 punti con 12/12 ai liberi. Da registrare anche i 17 punti di Kevin Punter, ma i meneghini hanno sofferto davvero troppo a rimbalzo. 23.10 L'MVP del match è Nikola Milutinov, che ha chiuso con una pesantissima doppia doppia da 17 punti e 19 rimbalzi (di cui addirittura 16 offensivi, record). La capolista ha avuto un contributo importante anche da Mike James (prova non brillante, ma comunque 20 punti e 11 assist) e Daniel Hackett (19 punti). 23.08 Partita bellissima al Mediolanum Forum, dove il CSKA Mosca si impone per ...

