LIVE Olimpia Milano-CSKA Mosca 80-80, Eurolega basket in DIRETTA: finale al cardiopalma, si va all’overtime! (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE OVERTIME FINE ULTIMO QUARTO: Olimpia Milano-CSKA Mosca 80-80 80-80 DENTRO IL SECONDO TIRO LIBERO! OVERTIME! Hines sbaglia il primo tiro libero. LIBERATO HINES, FALLO DI HACKETT! 0”2 alla sirena, Hines in lunetta può punire la sua ex squadra. James sceglie di sbagliare il secondo libero, ma la mira non è delle migliori e Milano avrà la possibilità di un ultimo disperato attacco per vincere con 2”2 sul cronometro. 79-80 James segna il primo libero con l’aiuto del ferro. Delaney difende energicamente su James e gli arbitri fischiano fallo. Il n.23 dell’Olimpia si dispera, ci saranno due liberi a 2”2 dalla fine per il grande ex della partita. 11” alla sirena. Il CSKA ha a disposizione l’attacco per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAOVERTIME FINE ULTIMO QUARTO:80-80 80-80 DENTRO IL SECONDO TIRO LIBERO! OVERTIME! Hines sbaglia il primo tiro libero. LIBERATO HINES, FALLO DI HACKETT! 0”2 alla sirena, Hines in lunetta può punire la sua ex squadra. James sceglie di sbagliare il secondo libero, ma la mira non è delle migliori eavrà la possibilità di un ultimo disperato attacco per vincere con 2”2 sul cronometro. 79-80 James segna il primo libero con l’aiuto del ferro. Delaney difende energicamente su James e gli arbitri fischiano fallo. Il n.23 dell’si dispera, ci saranno due liberi a 2”2 dalla fine per il grande ex della partita. 11” alla sirena. Ilha a disposizione l’attacco per ...

